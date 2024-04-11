Здесь можно недорого отдохнуть на майские праздники — называем направления

Эксперты назвали самые бюджетные направления для россиян на майские праздники

Краснодар, Самара и Владикавказ являются самыми бюджетными направлениями среди наиболее популярных туристических городов на майские праздники. Об этом рассказали аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com по итогам проведенного исследования.

«Спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20 процентов год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва и Казань. Суммарно на эти три города приходится почти треть всех бронирований на майские праздники», – отмечается в исследовании.

Средний чек на проживание по России составляет 5400 рублей в сутки на период майских праздников, это на 10% больше по сравнению с прошлым годом, уточняют аналитики. В частности, Краснодар является самым бюджетным городом – здесь средняя стоимость за ночь составляет 3600 рублей. Затем идут Самара и Владикавказ, в этих городах туристы платили 4000 и 4200 рублей в сутки соответственно.

Что касается зарубежных направлений, самыми популярными для турпоездок в мае стали Белоруссия, Турция, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, подытожили эксперты туриндустрии.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: lenta.ru