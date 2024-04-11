Олдтаймер-Галерея 2024: будут машины первых лиц!

На Олдтаймер-Галерее покажут представительские автомобили ГАЗ и ЗИЛ

Совсем скоро в петербургском КВЦ «Экспофорум» откроется уже 34-я по счету Олдтаймер-Галерея, крупнейшая в России выставка старинных автомобилей и антиквариата. Одим из интересных участников, на которого «За рулем» рекомендует обратить внимание, является Мастерская Михаила Полковникова.

ЗИЛ-41047

«Черный – цвет строгости и силы, тайны и непоколебимости, цвет доминирования и могущества. Люди, облеченные властью облачены в безукоризненно черные костюмы и перемещаются исключительно в автомобилях черного цвета. Такие машины во все времена вызывали повышенный интерес. В конце концов, действительно, "такое ведь не каждый день увидишь!"», – сообщает пресс-релиз.

ГАЗ-13 Чайка ГАЗ-14 Чайка

В анонсе экспозиции «автомобили власти» представлены в шикарных 3D-рендерах Наиля Хуснутдинова – чтобы было представление, какие именно машины ждут посетителей стенда. Там можно будет «живьем» взглянуть на легендарные Чайки ГАЗ-13 и ГАЗ-14, на президентский ЗИЛ-41047, на щепетильно отреставрированную «генеральскую» Волгу ГАЗ-3102, а также на редчайший ГАЗ-11-73...

ГАЗ-3102 ГАЗ-11-73

Выставка «Олдтаймер-Галерея» пройдет с 12 по 14 апреля в КВЦ Экспофорум (Санкт-Петербург), все подробности уже есть на сайте организаторов.