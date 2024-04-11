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Новый хэтчбек по привлекательной цене уже в России

Дилеры привезли на авторынок РФ хэтчбек Geely Geometry E за 1,6 млн рублей

На российском авторынке появился компактный электромобиль Geely Geometry E по бюджетным ценам. Несколько объявлений о его продаже появились на одном из классифайдов.

Geely Geometry E
Geely Geometry E

Для российского потребителя Geely Geometry E предлагается в топовом исполнении с аккумулятором на 39 кВт·ч, его запаса хода хватит на 401 км. Что касается цены, она стартует от 1,6 млн и достигает 2,6 млн рублей. Примечательно, что на китайском рынке Geely Geometry E можно купить минимум за 83,8 тыс. юаней (примерно 1,1 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Интерьер Geely Geometry E
Интерьер Geely Geometry E

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Geely Geometry E – это субкомпактный полностью электрический хэтчбек, длина его кузова составляет 4006 мм, а размер колесной базы – 2485 мм. Под капотом автомобиля электрическая силовая установка мощностью 82 л. с., максимальная скорость достигает 102 км/ч.

В списке оснащения заявлены светодиодная оптика, отделка салона экокожей, люк, адаптивный круиз-контроль. Также в помощь водителю предусмотрены различные системы.

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Источник: Автоновости дня

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Geely
Количество просмотров 4
11.04.2024
Фото:Geely
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