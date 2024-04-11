В этих городах зарядка электромобиля стоит дороже всего

2ГИС: Санкт-Петербург стал городом с самой дорогой зарядкой для электрокаров

Средняя цена 1 кВтч для зарядки электрокара в Петербурге составила 18,89 рублей, что является самым высоким показателем среди 10 городов с наибольшим количеством электрозарядных станций (ЭЗС) в РФ, сообщили аналитики геосервиса 2ГИС.

Стоимость заряда на 100 км в Петербурге равна 340 руб. Уточняется, что для расчета стоимости заряда на 100 км взяли самый популярный электрокар в РФ — Nissan Leaf, расходующий в среднем 18 кВтч.

Далее в рейтинге по стоимости зарядки следует Краснодар, где средняя цена за 1 кВтч составляет 18,68 рублей, а зарядка на 100 км будет стоить 336 рублей.

Далее следует Нижний Новгород со средней стоимостью 1 кВтч в 18,57 рублей. На 100 км зарядка стоит 334 рубля. Ниже в рейтинге расположились Екатеринбург (17,44 руб/ за 1 кВтч и 314 рублей за 100 км), Челябинск (17,05 руб/ за 1 кВт/ч и 307 рублей за 100 км зарядки) и Москва (16,8 руб. за 1 кВтч и 302 руб. за 100 км).

Самая дешевая зарядка среди 10 городов с наибольшим числом ЭЗС в Красноярске. Здесь 1 кВтч стоит в среднем 10,52 рублей. Заряд на 100 км обойдется в 189 рублей.

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Источник: Autonews