Не покупайте «серый» электрокар — рискуете остаться и без денег, и без машины
Цены на «серые» модели электромобилей на российском рынке могут вырасти после введения с 1 апреля новых правил таможенного оформления. Таким мнением с «Известиями» поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Он убежден, что в современных реалиях нет никакого смысла приобретать «серый» электромобиль без гарантии и поддержки производителя. После введения новых таможенных правил цены на официальные и «серые» модели если не сравняются, то будут почти одинаковые.
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«С уверенностью можно сказать, что "серые" машины, ввезенные через Киргизию, Белоруссию, Армению или Казахстан, заметно подорожают: у таможенников есть возможности проверить, по какой таможенной стоимости изначально импортировалась эта машина, не была ли она оформлена по тем или иным льготным схемам в другой стране», – объяснил собеседник издания.
Теперь все модели электрокаров и гибридов, не представленных в России официально, будут ввозиться под заказ конкретного клиента. И в этом есть риск нарваться на мошенников, потому что продавцы, как правило, требуют предоплату, подчеркнул Шапарин.
«Есть вероятность, что, получив задаток за машину, недобросовестные импортеры могут просто "раствориться". В итоге покупатель останется и без денег, и без автомобиля», – предупреждает эксперт.
Напомним, с 1 апреля 2024 года в России вступили в силу новые правила расчета размера платежа за ввоз в РФ автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Все недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин, ввозимых в нашу страну из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Для тех, кто импортирует транспортные средства из ЕАЭС и проводит процедуру растаможки в России, ничего не изменится. Причем обязательной стала и процедура растаможивания машин с электрическим двигателем.
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Источник: iz.ru