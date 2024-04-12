Tesla спасла жизнь своему владельцу

В США владелец электрокара Tesla заявил, что машина спасла его от смерти

Владелец электрокара Tesla Model Y рассказал, что машина спасла его от смерти, довезя до больницы на автопилоте. Владелец авто Макс Пол Франклин сообщил, что 1 апреля Tesla разблокировала в США функцию автопилота Full Self-Driving. Ночью следующего дня мужчина вел машину и резко почувствовал себя плохо – из-за поломки инсулиновой помпы у него вырос уровень глюкозы.

Тогда американец активировал новую функцию полного автономного вождения простым двойным щелчком по рычагу на рулевой колонке. После этого машина самостоятельно преодолела 21 км от его дома до отделения неотложной помощи штата Вирджиния, по прибытии самостоятельно припарковалась и позволила немедленно обратиться за медицинской помощью, пояснил Франклин.

По его словам, он перенес легкий сердечный приступ, но уже выписался из больницы и самочувствие у него хорошее. Владелец авто поблагодарил оказавших ему помощь медиков и главу Tesla Илона Маска.

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Источник: соцсети