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Почему электромобиль Атом будет заднеприводным? (видео)
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Почему электромобиль Атом будет заднеприводным? (видео)
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Почему электромобиль Атом будет заднеприводным? (видео)

Стартап «Атом» объяснил, почему Атом будет динамичнее переднеприводных машин

Разработчики российского электромобиля Атом весьма активно ведут соцсети, рассказывая о том, какой же будет эта машина. Одна из прошлых публикаций была посвящена «зашитым» в Атом IT-технологиям, теперь же стартап обратился к теме управляемости и устойчивости.

В небольшом видео нас ждет довольно качественный экскурс в основы физики и теорию расчета автомобиля. Простым языком, через известные со школы три закона Ньютона рассказано о нюансах разгона, движения и торможения машин с различной компоновкой и типом привода.

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Управляемости также уделено время. И действительно, у заднего привода и скомпонованного в непосредственной близости от него мотора обнаруживаются убедительные плюсы. Авторов можно упрекнуть разве что в несколько сомнительной тяге уравнять заднемоторные машины со среднемоторными, однако в случае с Атомом речь про электромоторы, а с ними «физика» машины совсем другая, нежели у бензинового аналога... Уж не говоря про сниженный, ввиду наличия батарей, центр масс...

Все это заставляет с нетерпением ждать первых тест-драйвов – чтобы понять, насколько теория совпадет с практикой... Дождемся? Выпуск электромобилей Атом планируется на столичном заводе Москвич, продажи должны начаться во второй половине 2025 года.

Источник: АТОМ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АТОМ
Количество просмотров 1
14.04.2024
Фото:АТОМ
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