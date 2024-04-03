Новые подробности по электромобилю Атом: мультимедиа, камеры, зарядка...
Российский стартап Атом регулярно делится подробностями о разрабатываемом электромобиле с подписчиками в соцсетях. Очередная порция ответов была посвящена IT-сфере – что за электроника будет в первом серийном электромобиле Атом и как она будет работать? Приводим цитаты полностью.
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Зарядная инфраструктура
«Мы интегрируемся с партнерами по зарядной инфраструктуре: как с производителями станций, так и с агрегаторами. Из Атома можно будет забронировать станцию, управлять зарядкой и оплатить при необходимости».
Камера заднего вида
«Изображение с камеры заднего вида выводится на салонное цифровое зеркало. На нем же отображаются направляющие при парковке задним ходом и парктроники».
Мультимедиа и другие функции
«Управлять мультимедиа, климат-контролем, подогревом сидений и другими опциями можно будет через планшет на руле, а также при помощи мобильного приложения и голосового управления».
Блокировка дверей
«Планируется два режима: автоматическое запирание дверей при отдалении владельца со смартфоном от машины и запирание из приложения. В дальнейшем возможно появление дополнительных вариантов и надстроек функции. Функция дистанционной разблокировки дверей будет реализована в мобильном приложении».
Напомним, что выпуск электромобилей Атом готовят на столичном заводе Москвич, продажи должны начаться во второй половине 2025 года. К настоящему моменту на учете в ГИБДД стоят четыре Атома – это испытательные прототипы.
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Источник: Атом