Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Когда пора менять зимние шины на летние
3 апреля
8 поводов не торопиться с заменой шин на летние
Эксперт «За рулем» объяснил, когда менять шины...
Надежный мотор, жизнестойкая подвеска, нержавеющий кузов – кроссовер с АКП за 1,2 млн
3 апреля
Надежный мотор, жизнестойкая подвеска, нержавеющий кузов – кроссовер с АКП за 1,2 млн
Эксперт «За рулем» рассказал, как найти хороший...
Электромобиль Атом
3 апреля
Новые подробности по электромобилю Атом: мультимедиа, камеры, зарядка...
Разработчики Атома рассказали, какие...

Новые подробности по электромобилю Атом: мультимедиа, камеры, зарядка...

Разработчики Атома рассказали, какие IT-технологии будут доступны владельцам

Российский стартап Атом регулярно делится подробностями о разрабатываемом электромобиле с подписчиками в соцсетях. Очередная порция ответов была посвящена IT-сфере – что за электроника будет в первом серийном электромобиле Атом и как она будет работать? Приводим цитаты полностью.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 г в RDRC Racepark.

Зарядная инфраструктура

«Мы интегрируемся с партнерами по зарядной инфраструктуре: как с производителями станций, так и с агрегаторами. Из Атома можно будет забронировать станцию, управлять зарядкой и оплатить при необходимости».

Камера заднего вида

«Изображение с камеры заднего вида выводится на салонное цифровое зеркало. На нем же отображаются направляющие при парковке задним ходом и парктроники».

Мультимедиа и другие функции

«Управлять мультимедиа, климат-контролем, подогревом сидений и другими опциями можно будет через планшет на руле, а также при помощи мобильного приложения и голосового управления».

Блокировка дверей

«Планируется два режима: автоматическое запирание дверей при отдалении владельца со смартфоном от машины и запирание из приложения. В дальнейшем возможно появление дополнительных вариантов и надстроек функции. Функция дистанционной разблокировки дверей будет реализована в мобильном приложении».

Управление большинством функций Атома сосредоточено на руле
Управление большинством функций Атома сосредоточено на руле

Напомним, что выпуск электромобилей Атом готовят на столичном заводе Москвич, продажи должны начаться во второй половине 2025 года. К настоящему моменту на учете в ГИБДД стоят четыре Атома – это испытательные прототипы.

Источник: Атом

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
03.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0