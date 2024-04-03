Новые подробности по электромобилю Атом: мультимедиа, камеры, зарядка...

Разработчики Атома рассказали, какие IT-технологии будут доступны владельцам

Российский стартап Атом регулярно делится подробностями о разрабатываемом электромобиле с подписчиками в соцсетях. Очередная порция ответов была посвящена IT-сфере – что за электроника будет в первом серийном электромобиле Атом и как она будет работать? Приводим цитаты полностью.

Зарядная инфраструктура

«Мы интегрируемся с партнерами по зарядной инфраструктуре: как с производителями станций, так и с агрегаторами. Из Атома можно будет забронировать станцию, управлять зарядкой и оплатить при необходимости».

Камера заднего вида

«Изображение с камеры заднего вида выводится на салонное цифровое зеркало. На нем же отображаются направляющие при парковке задним ходом и парктроники».

Мультимедиа и другие функции

«Управлять мультимедиа, климат-контролем, подогревом сидений и другими опциями можно будет через планшет на руле, а также при помощи мобильного приложения и голосового управления».

Блокировка дверей

«Планируется два режима: автоматическое запирание дверей при отдалении владельца со смартфоном от машины и запирание из приложения. В дальнейшем возможно появление дополнительных вариантов и надстроек функции. Функция дистанционной разблокировки дверей будет реализована в мобильном приложении».

Управление большинством функций Атома сосредоточено на руле

Напомним, что выпуск электромобилей Атом готовят на столичном заводе Москвич, продажи должны начаться во второй половине 2025 года. К настоящему моменту на учете в ГИБДД стоят четыре Атома – это испытательные прототипы.

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Источник: Атом