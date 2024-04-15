Власти Италии против нового кроссовера Alfa Romeo
Правительство Италии высказало недовольство компании Stellantis из-за выпуска нового кроссовера Alfa Romeo Milano на заводе в Тыхы в Польше.
Бренд Alfa Romeo, принадлежащий Stellantis, представил новую модель Milano в среду, назвав её в честь города Милан, где был основан бренд. Однако министр промышленности Италии заявил, что производство автомобиля в Польше является нарушением итальянского законодательства.
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Адольфо Урсо ссылается на закон 2003 года, который запрещает использование итальянских названий для продуктов, произведенных за пределами страны. По мнению министра, автомобиль с названием Milano должен быть произведен исключительно в Италии, в противном случае это может ввести потребителей в заблуждение.
Таким образом правительство под руководством премьер-министра Джорджии Мелони пытается увеличить внутреннее производство автомобилей до одного миллиона единиц.
Любопытно, что этот закон итальянцы обычно применяют в отношении пищевых продуктов, например, сыра «пармезан» американского производства, напоминающего итальянский «пармезан».
По словам генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса, никакого злого умысла в этом не было, просто производство Milano в Польше, а не в Италии, позволяет экономить 10 000 евро в его розничной цене, которая начинается с 30 000 евро (около 3 млн рублей) за более дешевую гибридную версию.
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Источник: Рейтер