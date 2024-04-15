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Возвращение американской легенды: этот автомобиль получит доступные версии

Dodge дополнит линейку электрических Charger доступными версиями

Электрический маслкар Dodge Charger Daytona, пока заявленный лишь в двухмоторных модификациях, получит более доступный вариант с приводом на задние колеса. Из неофициальных каналов стало известно, что такие машины получат обозначение GT, как бензиновые Чарджеры с двигателем V6.

Dodge Charger Daytona
Dodge Charger Daytona

Отдача их силовой установки составит около 300 л. с., а запас хода превысит 510 километров. На рынке они дебютируют во второй половине 2025 года.

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Классический Dodge Charger переродился в современном обличье

Для сравнения: у двухмоторного Charger Daytona в версии R/T пиковая отдача равна 503 л. с. и 548 Нм крутящего момента, Scat Pack – 679 л. с. и 850 Нм. До 97 км/ч машины разгоняются за 3,3–4,7 секунды. Каждый оснащен никель-кобальт-алюминиевой батареей емкостью 100,5 кВтч. На ней можно проехать 418–510 км.

Интерьер Dodge Charger Daytona
Интерьер Dodge Charger Daytona

Будут у нового Charger и топливные модификации с рядной битурбо-«шестеркой» 3.0 Hurricane. У лифтбека Charger Sixpack S.O. мотор настроят на отдачу 426 л. с. и 635 Н∙м момента, на купе Charger Sixpack H.O. – 558 сил и 720 Н∙м. Привод у обоих полный уже в базе, коробка передач – восьмиступенчатый автомат.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

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Источник: CarBuzz

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Dodge
Количество просмотров 2
15.04.2024
Фото:Dodge
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