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Соперник Tesla Model S обновился: он стал «богаче» внутри

В Китае начались продажи обновленного седана Nio ET7 2024 года

Обновленный Nio ET7 сохранил внешний дизайн и начинку, но салон стал комфортнее. Электрокар получил удобные кресла, схожие с теми, которыми оснащается «старший» ET9. Сиденья первого ряда можно регулировать при помощи электропривода в 18 направлениях, а их спинка наклоняется до 82 градусов.

Nio ET7 2024
Nio ET7 2024

Также известно, что при этом 14,5-дюймовые экраны для задних пассажиров фиксируются в вертикальном положении. У кресел второго ряда 14 регулировок, а угол наклона спинки можно варьировать от 27 до 37 градусов. Также имеется пять режимов массажа. Обновились цвет и материалы салона, имеются точечные изменения дизайна и более мощная акустика с 23 динамиками.

Интерьер Nio ET7 2024
Интерьер Nio ET7 2024

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

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Экстерьер почти не изменился. Появились новый серебристый цвет кузова и особые 21-дюймовые колесные диски с шинами Michelin Sport EV. Под капотом седана двухмоторная установка мощностью 650 л. с. Емкость аккумулятора до 100 киловатт-часов, а позже появится вариант на 150 кВтч, обеспечивающий дальность хода до 1000 километров.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

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Источник: CarNewsChina

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За РулемУшакова Ирина
Фото:NIO
15.04.2024
Фото:NIO
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