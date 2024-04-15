Больше половины покупателей этой машины отказались от нее

55% покупателей электромобиля Xiaomi отказались от покупки

На протяжении суток после официального начала продаж Xiaomi собрала 88 898 предзаказов на свой первый электрокар SU7. Для оформления нужно было внести депозит в размере 5000 юаней, причем в течение недели можно было отменить покупку и вернуть всю сумму назад. При этом немало потенциальных покупателей испугались долгих сроков ожидания и отменили заказы. IT Home сообщает, что доля отказников составила 55%.

Xiaomi SU7

Лист ожидания на Xiaomi SU7 растянулся до восьми месяцев. Сперва начнутся поставки авто из лимитированной серии Founder’s Edition. В конце апреля настанет очередь версий Standard и Max. И лишь во второй половине мая начнутся отгрузки SU7 Pro. В месяц Xiaomi сможет выпускать около 9 тысяч машин. Стоит машина от 215 900 до 299 900 юаней, причем каждый ее экземпляр компания продает в убыток.

SU7 – это седан размером с Porsche Taycan. Он создан на основе «тележки» Modena с интегрированной батареей емкостью 101 киловатт-час. Под капотом SU7 электромоторы собственной разработки. Двухмоторный автомобиль имеет мощность 673 л. с. и 838 Нм крутящего момента, мощность одномоторного составляет 299 сил. До «сотни» машины разгоняются за 2,78 и 5,28 секунды соответственно. Максимальная скорость – 265 и 210 км в час; запас хода равен 800 и 668 километрам.

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Источник: ITHome