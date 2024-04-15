Больше половины покупателей этой машины отказались от нее
На протяжении суток после официального начала продаж Xiaomi собрала 88 898 предзаказов на свой первый электрокар SU7. Для оформления нужно было внести депозит в размере 5000 юаней, причем в течение недели можно было отменить покупку и вернуть всю сумму назад. При этом немало потенциальных покупателей испугались долгих сроков ожидания и отменили заказы. IT Home сообщает, что доля отказников составила 55%.
Лист ожидания на Xiaomi SU7 растянулся до восьми месяцев. Сперва начнутся поставки авто из лимитированной серии Founder’s Edition. В конце апреля настанет очередь версий Standard и Max. И лишь во второй половине мая начнутся отгрузки SU7 Pro. В месяц Xiaomi сможет выпускать около 9 тысяч машин. Стоит машина от 215 900 до 299 900 юаней, причем каждый ее экземпляр компания продает в убыток.
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SU7 – это седан размером с Porsche Taycan. Он создан на основе «тележки» Modena с интегрированной батареей емкостью 101 киловатт-час. Под капотом SU7 электромоторы собственной разработки. Двухмоторный автомобиль имеет мощность 673 л. с. и 838 Нм крутящего момента, мощность одномоторного составляет 299 сил. До «сотни» машины разгоняются за 2,78 и 5,28 секунды соответственно. Максимальная скорость – 265 и 210 км в час; запас хода равен 800 и 668 километрам.
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Источник: ITHome