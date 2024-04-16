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Ambertruck E820 на тестах в Москве
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В России начали тестировать новый грузовик

Между Москвой и Рязанью начал курсировать электрогрузовик Ambertruck E820

Принадлежащий заводу «Автотор» бренд Ambertruck готовится пополнить гамму еще одной моделью. На сей раз речь об электрогрузовике Ambertruck E820. Напомним, сейчас в гамме марки есть дизельные модели (развозные грузовики и пикап) на базе продукции JAC, и один из них – среднетоннажный Ambertruck JM (он же JMC Conquer) – уже замечен у дилеров.

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Судя по только что опубликованным фото, именно у этой модели появится электрическая версия. Сообщается, что модификация имеет индекс E820 (в оригинале – JMC E820, уточняет другой источник), и в данный момент одна такая машина проходит тестовую эксплуатацию на трассе между Москвой и Рязанью.

Запас энергии на борту достаточный, но при необходимости зарядная инфраструктура региона позволит его восполнить, говорят авторы поста. Точные характеристики, цена и сроки вывода на рынок пока не уточняются.

Ambertruck E820 на тестах в Москве
Ambertruck E820 на тестах в Москве

Некоторые пользователи соцсетей обращают внимание на то, что сборка машин Ambertruck ведется в Калининграде, тестовый экземпляр имеет номера Нижнего Новгорода, а эксплуатация идет в столице. Объясняться это может так: шасси собрали на «Автоторе» (Калининград), укомплектовали фургоном в Нижнем Новгороде (там расположена специализированная компания), а на тесты отправили в наиболее развитый по инфраструктуре и наиболее «целевой» регион.

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Источник: New Energy Motors (NEMO), Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
16.04.2024
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