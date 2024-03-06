Стало известно, по какой цене дилеры продают машины российской марки Ambertruck

В продажу поступил самый крупный Ambertruck JM 93 за почти 5 млн рублей

У дилеров калининградского завода «Автотор» начали появляться грузовики под новой российской маркой Ambertruck. Напомним, в феврале «Автотор» начал сборку сразу нескольких моделей под таким именем, фактически являющихся продукцией китайского JMC, которая прибывает в РФ в виде машинокомплектов.

Как известно, на первых порах «конвертации» в Ambertruck будут три модели с дизельными движками: пикап JMC Vigus (128 л.с.), грузовичок JMC Carrying (109 л.с.) и более тяжелый JMC Conquer (156 л.с.).

Пикапы JMC Vigus и развозные фургончики JMC Carrying у дилеров пока не замечены

Как раз последний и появился у дилеров. Судя по приведенному описанию, грузоподъемность машины составляет 5,2 тонны. Напомним, что производитель сообщал о возможности комплектования грузовиков разными надстройками, включая бортовые кузова, фургоны, мусоровозы, эвакуаторы и др. На продажу же выставлен базовый промтоварный фургон.

JMC Conquer – именно он является «исходником» Ambertruck JM 93

Наименование шасси продающейся машины без утайки сообщает о происхождении: Ambertruck JM 93M / JMC Conquer 93-M (4x2). А цена составляет 4 820 000 рублей. Источник пишет, что на кабине нет никаких логотипов – ни китайских, ни российских.

Источник: Автопоток