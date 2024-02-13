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«Автотор» выведет на рынок России три модели под брендом AmberTruck

Стало известно, какой грузовик скрыл «Автотор» под брендом AmberTruck

Автомобильный завод «Автотор» в Калининграде представил собственный бренд AmberTruck, торговая марка зарегистрирована в январе 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Под этим брендом будут продаваться китайские автомобили JMC от компании Jiangling Motors Corporation. На рынок выйдут три модели, в частности, дилеры предложат пикап JMC Vigus. Автомобиль оснащен дизельным мотором мощностью 128 л.с. в связке с пятиступенчатой механической КП. Длина кузова – 5345 мм, размер колесной базы – 3085 мм.

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Второй моделью будет грузовик JMC Carrying, у него под капотом турбодизель объемом 2,8 л мощностью 109 л.с. А третья модель – это тяжелый грузовик JMC Conquer массой 9,4 тонны. Его оснастили турбодизелем объемом 2,9 л и мощностью 156 л.с.

На предприятии уточнили, что грузовики AmberTruck можно будет дооснащать различными надстройками, включая бортовые кузова, фургоны, мусоровозы, эвакуаторы и другие.

Источник: Авто Mail.Ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Автотор / JMC
13.02.2024
Фото:Автотор / JMC
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