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На «Автоторе» в Калининграде начали сборку сразу 4 моделей нового бренда Ambertruck
12 февраля
На «Автоторе» в Калининграде начали сборку сразу 4 моделей нового бренда Ambertruck
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На «Автоторе» в Калининграде начали сборку сразу 4 моделей нового бренда Ambertruck

«Автотор» зарегистрировал новую торговую марку для коммерческих автомобилей

Отечественный производитель «Автотор» анонсировал собственный бренд для коммерческих автомобилей. О регистрации торговой марки Ambertruck рассказали в пресс-службе предприятия.

«Новый бренд входит в единую группу собственных марок завода с общей основой в наименовании – АМБЕР (от англ. amber – янтарь). Янтарь – один из символов Калининградской области, издревле являлся источником творческих сил, веры и оптимизма, помогающий преуспеть в делах и реализовать намеченные планы», — говорится в сообщении компании.
Новый бренд Автотора для коммерческих автомобилей
Новый бренд Автотора для коммерческих автомобилей
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Отмечается, что работа над новой маркой проходила в сотрудничестве с рядом ключевых партнеров. Особенностью Ambertruck является его адаптация к российским условиям. В планах предприятия – наладить выпуск широкой линейки коммерческих автомобилей, а также максимально локализовать производство.

В цехах завода началась сборка одновременно четырех моделей нового бренда: универсального грузового шасси, компактного грузового шасси для города, пикапа, а также самого сильного в линейке грузового шасси.

Для продвижения новой торговой марки руководство предприятия разработало комплекс мер, включая создание сети дилерских предприятий, предпринимаются усилия по ее расширению. По словам представителей «Автотора», запуск собственного бренда – это большая ответственность, поэтому на предприятии надеются, что продукция марки будет соответствовать всем запросам потенциальных клиентов и партнеров и станет лучшим решением для них в части транспортных потребностей.

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Источник: пресс-релиз «Автотора»

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Виталий Невар/ТАСС
12.02.2024
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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