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Новые подробности о новом российском автомобиле из Калининграда

Старт производства электрокара Amber от «Автотора» запланирован на 2025 год

Amber от «Автотора» разработан Московским Политехом (МАМИ + МГИУ). Ранее мы писали, что «Автотор» запатентовал марки для электромобилей – Амбер Авто и Автотор Амбер. Какое именно название получит электромобиль, пока неясно, пока будем условно называть его Amber (Янтарь).

Согласно публикации Telegram-канала «Автопоток», это машина класса L7 (тяжелые квадрициклы/вуатюретки) с каркасно-панельной конструкцией. Несущая структура кузова сварная и сделана из алюминиевых профилей различного сечения, внешние элементы выполнены из высококачественного пластика класса А, способного обеспечить не только стильный внешний вид, но и устойчивость к деформациям под воздействием дождя и солнца.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Тестовый мул будущего электромобиля Amber
Тестовый мул будущего электромобиля Amber

Стали известны планы «Автотора» по выпуску машин до конца года

Директор Передовой инженерной школы Мосполитеха Пабло Итурралде пояснил, что выбранный материал недеформируемый и долговечный.

Было представлено фото универсального носителя агрегатов нового электрокара от «Автотора», но следует понимать, что это лишь тестовый мул с «обрезком» кузова от Весты, серийный автомобиль будет выглядеть иначе.

Уже готов предсерийный прототип, в 2024 году соберут 5 образцов. Будет такая же машина, но с ДВС, а адаптацией конструкции кузова займется также Московский Политех.

Конструкция платформы достаточно универсальна и позволяет создавать не только 4-местные электрокары, но и грузовички класса L7.

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Источник: Telegram-канал «Автопоток»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
19.12.2023
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