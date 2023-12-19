Новые подробности о новом российском автомобиле из Калининграда

Старт производства электрокара Amber от «Автотора» запланирован на 2025 год

Amber от «Автотора» разработан Московским Политехом (МАМИ + МГИУ). Ранее мы писали, что «Автотор» запатентовал марки для электромобилей – Амбер Авто и Автотор Амбер. Какое именно название получит электромобиль, пока неясно, пока будем условно называть его Amber (Янтарь).

Согласно публикации Telegram-канала «Автопоток», это машина класса L7 (тяжелые квадрициклы/вуатюретки) с каркасно-панельной конструкцией. Несущая структура кузова сварная и сделана из алюминиевых профилей различного сечения, внешние элементы выполнены из высококачественного пластика класса А, способного обеспечить не только стильный внешний вид, но и устойчивость к деформациям под воздействием дождя и солнца.

Тестовый мул будущего электромобиля Amber

Директор Передовой инженерной школы Мосполитеха Пабло Итурралде пояснил, что выбранный материал недеформируемый и долговечный.

Было представлено фото универсального носителя агрегатов нового электрокара от «Автотора», но следует понимать, что это лишь тестовый мул с «обрезком» кузова от Весты, серийный автомобиль будет выглядеть иначе.

Уже готов предсерийный прототип, в 2024 году соберут 5 образцов. Будет такая же машина, но с ДВС, а адаптацией конструкции кузова займется также Московский Политех.

Конструкция платформы достаточно универсальна и позволяет создавать не только 4-местные электрокары, но и грузовички класса L7.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал «Автопоток»