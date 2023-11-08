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Стали известны планы «Автотора» по выпуску машин до конца года

Алиханов: По итогам года «Автотор» выпустит от 55 тыс. до 70 тыс. автомобилей

Завод «Автотор» до конца 2023 года может выпустить от 55 тыс. до 70 тыс. автомобилей. Об этом завил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, уточнив, что уже освоено производство 14 новых моделей.

Глава региона также отметил, что «Автотор» провел очень эффективную антикризисную политику, а сейчас активно сотрудничает с новыми партнерами из Китая.

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Кроме того, по словам Алиханова, компания проводит большую работу по локализации производства.

«По условиям специального инвестиционного контракта холдинг должен инвестировать порядка 30 млрд рублей в развитие своего производства и углубление локализации. С 2019 года вложено уже почти 11 млрд рублей, в этом году инвестиции до конца года составят почти 7 млрд рублей», – сообщил губернатор.

«Автотор» намерен развивать собственное литейное производство, а также выпуск пластиков, электродвигателей и автокомпонентов.

В настоящее время компания выпускает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM, а также грузовики Foton под собственной маркой Brock. В 2024 году «Автотор» планирует увеличить число выпускаемых моделей до 25.

Источник: ТАСС

Фото: Автотор

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