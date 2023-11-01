«Автотор» представил битопливный автомобиль с ГБО
На XII Петербургском международном газовом форумеа калининградский завод «Автотор» показал опытный седан BAIC U5 plus с газобаллонным оборудованием (ГБО). Уже произведена пилотная партия из 20 машин. В настоящее время специалисты занимаются сертификацией процесса производства.
Проект реализуется совместно с компанией «Газпром газомоторные системы», а само оборудование производится на заводе в Московской области. В дальнейшем часть компонентов данного газового оборудования планируется производить на новых заводах «Автотора».
В дополнение к штатному бензобаку установлены два баллона по 39 литров для сжатого природного газа. Они размещены в нише запасного колеса.
BAIC U5 plus на газомоторном топливе имеет экологический класс Евро-5. При использовании метана объем выбросов вредных веществ от автомобиля в атмосферу снижается до 10 раз.
Автомобили будут выпускаться с уже внесенной записью в ПТС, что он является битопливным. Таким образом документы уже полностью готовы для постановки машины на учет в ГИБДД.
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Источник, фото: Автотор
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