«Автотор» представил битопливный автомобиль с ГБО

«Автотор» выпустил первые 20 BAIC U5 plus с ГБО

На XII Петербургском международном газовом форумеа калининградский завод «Автотор» показал опытный седан BAIC U5 plus с газобаллонным оборудованием (ГБО). Уже произведена пилотная партия из 20 машин. В настоящее время специалисты занимаются сертификацией процесса производства.

Проект реализуется совместно с компанией «Газпром газомоторные системы», а само оборудование производится на заводе в Московской области. В дальнейшем часть компонентов данного газового оборудования планируется производить на новых заводах «Автотора».

BAIC U5 plus с ГБО

В дополнение к штатному бензобаку установлены два баллона по 39 литров для сжатого природного газа. Они размещены в нише запасного колеса.

BAIC U5 plus на газомоторном топливе имеет экологический класс Евро-5. При использовании метана объем выбросов вредных веществ от автомобиля в атмосферу снижается до 10 раз.

Автомобили будут выпускаться с уже внесенной записью в ПТС, что он является битопливным. Таким образом документы уже полностью готовы для постановки машины на учет в ГИБДД.

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Источник, фото: Автотор