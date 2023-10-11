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Стало известно название нового российского автомобиля из Калининграда

Автотор запатентовал марки для электромобилей – «Амбер Авто» и «Автотор Амбер»

Калининградская компания Автотор запатентовала графическое исполнение логотипов для двух новых торговых марок – они получили название «Амбер Авто» и «Автотор Амбер». Источник обратил внимание на соответствующие документы, размещенные в свежей выгрузке Роспатента.

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В августе 2023 года компания заявляла, что название Amber или, в русском варианте, «Янтарь» будет присвоено субкомпактной двухместной электрической машине класса L7e (тяжелые квадрициклы), которую сейчас готовят к производству в Калининграде.

Логотип «Автотор Амбер»
Логотип «Автотор Амбер»

Эскизы этой машины утекли в Сеть еще раньше, в декабре 2022 года, и рабочее название «Янтарь» инсайдеры озвучивали еще тогда. Известно, что компактный электромобиль с однообъемным кузовом и четырехместным салоном будет иметь габаритную длину около 3 метров. Для сравнения, длина кузова ВАЗ-1111 Ока составляет 3,2 м.

Логотип «Амбер Авто»
Логотип «Амбер Авто»

Машина задумана как оригинальная, из производимых в России (на 80-90% – прямо в Калининграде) компонентов. Самыми дорогими элементами будут тяговая батарея (37%) и кузов (21%), сообщает источник.

Габариты Оки, суперлегкий кузов, четырехместный салон
Габариты Оки, суперлегкий кузов, четырехместный салон

По неофициальной информации, масса кузова будет составлять всего 106 кг. Несущий каркас делается из профилей высокопрочного сплава алюминий-магний и формованных деталей из алюминия; части соединяются между собой лазерной сваркой. Внешние панели – из полипропилена и поликарбоната. Кузов будет на 79% пригоден для вторичной переработки.

Эскиз электромобиля Amber («Янтарь»)
Эскиз электромобиля Amber («Янтарь»)

Проектная максимальная скорость «электрички» – 105 км/ч, электродвигатели будут иметь мощность от 23 кВт (около 32 л.с.); емкость тяговой батареи – 27 кВт·ч.

Эскиз электромобиля Amber («Янтарь»)
Эскиз электромобиля Amber («Янтарь»)

По некоторым данным, опытный образец планируется представить осенью 2023 года.

Источник: Русские автомобили

Фото: Роспатент, amberdlb

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