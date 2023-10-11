Стало известно название нового российского автомобиля из Калининграда

Автотор запатентовал марки для электромобилей – «Амбер Авто» и «Автотор Амбер»

Калининградская компания Автотор запатентовала графическое исполнение логотипов для двух новых торговых марок – они получили название «Амбер Авто» и «Автотор Амбер». Источник обратил внимание на соответствующие документы, размещенные в свежей выгрузке Роспатента.

В августе 2023 года компания заявляла, что название Amber или, в русском варианте, «Янтарь» будет присвоено субкомпактной двухместной электрической машине класса L7e (тяжелые квадрициклы), которую сейчас готовят к производству в Калининграде.

Логотип «Автотор Амбер»

Эскизы этой машины утекли в Сеть еще раньше, в декабре 2022 года, и рабочее название «Янтарь» инсайдеры озвучивали еще тогда. Известно, что компактный электромобиль с однообъемным кузовом и четырехместным салоном будет иметь габаритную длину около 3 метров. Для сравнения, длина кузова ВАЗ-1111 Ока составляет 3,2 м.

Логотип «Амбер Авто»

Машина задумана как оригинальная, из производимых в России (на 80-90% – прямо в Калининграде) компонентов. Самыми дорогими элементами будут тяговая батарея (37%) и кузов (21%), сообщает источник.

Габариты Оки, суперлегкий кузов, четырехместный салон

По неофициальной информации, масса кузова будет составлять всего 106 кг. Несущий каркас делается из профилей высокопрочного сплава алюминий-магний и формованных деталей из алюминия; части соединяются между собой лазерной сваркой. Внешние панели – из полипропилена и поликарбоната. Кузов будет на 79% пригоден для вторичной переработки.

Эскиз электромобиля Amber («Янтарь»)

Проектная максимальная скорость «электрички» – 105 км/ч, электродвигатели будут иметь мощность от 23 кВт (около 32 л.с.); емкость тяговой батареи – 27 кВт·ч.

Эскиз электромобиля Amber («Янтарь»)

По некоторым данным, опытный образец планируется представить осенью 2023 года.

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Источник: Русские автомобили

Фото: Роспатент, amberdlb