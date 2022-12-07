В интернет утекли данные о новом автомобиле «Автотора» — журнал За рулем

В интернет утекли данные о новом автомобиле «Автотора»

Согласно кадрам заводской презентации, это небольшой молодежный автомобиль, типа кей-кара.

Материалы по теме
«Автотор» готов снова сотрудничать с BMW, Hyundai и Kia

Калининградское предприятие «Автотор» уже давно интригует созданием «собственного автомобиля», не сообщая никакой конкретики. Предполагалось, что по накатанной дорожке это будет доработанная модель одного из китайских брендов, но просочившаяся информация полной уверенности уже не дает.

В Телеграм-канале «Янтарный ДЛБ» опубликованы кадры с заводской презентации нового автомобиля.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

В интернет утекли данные о новом автомобиле «Автотора»

Сопровождаются они следующим текстом:

«Друг работает на „Автоторе“, рассказал, что там вовсю создают молодежный электромобиль. Молодых рабочих даже собрали, показали им, что уже разработали. Даже предложили им прислать свои варианты названия. Пока рабочее название „Янтарь“. Ничего оригинальнее, видимо, придумать не могут))). Хотя „Янтарь“, может, и ничего — каловчанское такое, родное».

На кадрах изображен маленький городской электромобиль с различными вариантами оформления. Масса кузова, согласно презентации, — 106 кг, утверждается, что он на 79% пригоден для вторичной переработки. Наибольшие доли в стоимости электромобиля составляют тяговая батарея — 37%, и кузов — 21%.

Материалы по теме
«Автотор» будет выпускать машины трех новых брендов

«Автомобиль создается с использованием российской компонентной базы», говорится в презентации. Таким образом выходит, что это российская разработка.

Официальных заявлений производителя по-прежнему нет.

Справка

Категорию «кей-кар» впервые ввели в Японии ради улучшения ситуации на дороге при постоянно растущем количестве автомобилей. Кей-карам ограничили габаритные размеры, а также объем и мощность двигателя.

Источник: Телеграм-канал «Янтарный ДЛБ (Калининград)»

Фото: Depositphotos

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Антикризисный УАЗ Патриот: плюсы и минусы «упрощенки»
3 веских довода купить старую Весту вместо новой Гранты
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров400
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: