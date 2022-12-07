В интернет утекли данные о новом автомобиле «Автотора»

Согласно кадрам заводской презентации, это небольшой молодежный автомобиль, типа кей-кара.

Калининградское предприятие «Автотор» уже давно интригует созданием «собственного автомобиля», не сообщая никакой конкретики. Предполагалось, что по накатанной дорожке это будет доработанная модель одного из китайских брендов, но просочившаяся информация полной уверенности уже не дает.

В Телеграм-канале «Янтарный ДЛБ» опубликованы кадры с заводской презентации нового автомобиля.

Сопровождаются они следующим текстом:

«Друг работает на „Автоторе“, рассказал, что там вовсю создают молодежный электромобиль. Молодых рабочих даже собрали, показали им, что уже разработали. Даже предложили им прислать свои варианты названия. Пока рабочее название „Янтарь“. Ничего оригинальнее, видимо, придумать не могут))). Хотя „Янтарь“, может, и ничего — каловчанское такое, родное».

На кадрах изображен маленький городской электромобиль с различными вариантами оформления. Масса кузова, согласно презентации, — 106 кг, утверждается, что он на 79% пригоден для вторичной переработки. Наибольшие доли в стоимости электромобиля составляют тяговая батарея — 37%, и кузов — 21%.

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«Автомобиль создается с использованием российской компонентной базы», говорится в презентации. Таким образом выходит, что это российская разработка.

Официальных заявлений производителя по-прежнему нет.

Справка

Категорию «кей-кар» впервые ввели в Японии ради улучшения ситуации на дороге при постоянно растущем количестве автомобилей. Кей-карам ограничили габаритные размеры, а также объем и мощность двигателя.



Однако предприятие, видимо, рассматривает несколько направлений развития. Потому что недавно появились фото автомобилей Beijing, которые также могут получить прописку на «Автоторе».

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: Телеграм-канал «Янтарный ДЛБ (Калининград)»

Фото: Depositphotos

