Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — журнал За рулем

Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото

Это пара новых моделей — они отлично выглядят и хорошо оснащены. Прогнозы относительно возможных брендов, с которыми начнет работать завод, постепенно сбываются.

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В сети появились фотографии электромобилей Beijing, которые могут получить российскую прописку — по данным источника, именно эти две модели, седан и кроссовер, скоро начнут собирать на калининградском заводе «Автотор».

Судя по всему, машины сфотографированы в дилерском шоу-руме. На втором плане мелькает еще одна модель — это внедорожник.

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Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото

Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото

Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото

В комментариях к оригинальному посту пользователи замечают, что в Китае машины Beijing — и, в частности, представленный на фото кроссовер X7 — пользуются большой популярностью.

Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото

Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото

Напомним, что Beijing Auto — это дочерний бренд китайского гиганта Beijing Automotive Group (BAIC). На русский название переводится как «Пекин».

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«Автотор» будет выпускать машины трех новых брендов

Совсем недавно руководство «Автотора» заявило, что рассматривает выпуск автомобилей трех марок. Предполагалось, что помимо BAIC это могут быть JAC и Chery.

Источник: Telegram / Русский автомобиль

Фото: «Русский автомобиль», «Автотор»

Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото

Это пара новых моделей — они отлично выглядят и хорошо оснащены. Прогнозы относительно возможных брендов, с которыми начнет работать завод, постепенно сбываются.

Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — фото 1373271Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — фото 1373272Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — фото 1373273Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — фото 1373274Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — фото 1373275Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото
Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото

Это пара новых моделей — они отлично выглядят и хорошо оснащены. Прогнозы относительно возможных брендов, с которыми начнет работать завод, постепенно сбываются.

Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — фото 1373272Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — фото 1373271Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — фото 1373273Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — фото 1373275Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото — фото 1373274Какие машины будет выпускать «Автотор»? Первые фото
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