«Автотор» готов снова сотрудничать с BMW, Hyundai и Kia

Пока все стоит на паузе, но к возвращению все готово.

С точки зрения официальных оценок, сотрудничество с традиционными партнерами — BMW, Hyundai и Kia — приостановлено, а не завершено. Об этом рассказал глава совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов в интервью РИА Новости.

Если партнеры захотят вернуться, никто не будет «выплескивать воду вместе с ребенком», ведь этому партнерству уже 25 лет. Поэтому в планах предприятия «доброе ожидание» и к возвращению здесь готовы.

Несмотря на это, сейчас готовится и новое партнерство, с тремя брендами, имена которых пока не разглашают. На вопрос журналиста, хватил ли мощностей, если прежние решат все-таки вернуться, он ответил, что на «Автоторе» есть и будут мощности, которые, независимо от появления новых партнеров, можно будет предоставить.

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«Если наши старые партнеры примут решение вернуться, например, через два года, объем свободных мощностей будет меньше, но в целом мы готовы возобновить сотрудничество в любой момент: увеличить мощности для них и параллельно развивать мощности для новых партнеров, если они все вместе у нас сойдутся».

Пока же все автосборочное производство на «Автоторе» простаивает. Но в инновационно-техническом центре компании ведутся опытные отработки технологий, технологических процессов и обучение персонала.

В первых числах октября калининградский завод «Автотор» запустил переналадку производства.



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Источник: РИА Новости



Фото: vk.com/avtotor_ru