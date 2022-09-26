«Автотор» исчерпал запасы комплектующих, но строит планы

В первых числах октября калининградский завод пустит производство под переналадку.

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Калининградская компания «Автотор» заканчивает работу в октябре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Запас прочности у компании оказался значительно выше, чем у многих других заводов, отметил основатель компании Владимир Щербаков. Несмотря на то, что здесь при сборке применяют большое количество комплектующих зарубежного производства, санкции на «Автотор» подействовали позже всех.

«Автотор» уже анонсировал запуск на своих мощностях производство автомобилей новых брендов. На существенный объем выпуска новых машин завод намерен выйти в 2023 году, при этом о каких конкретно брендах идет речь, не уточняют. Известно лишь, что будет один, произведенный совместно с китайцами, электромобиль и версии электрокаров для маломобильных групп граждан.

Владимир Щербаков отметил, что весь октябрь уйдет на переналадку производства с учетом новой политики и новых моделей, «адаптированных к новым условиям развития России в целом и производства внутри страны».

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Отмечалось также, что на производственной площадке «Автотора» завершается строительство восьми новых заводов, в которые инвестировано более 5,7 млрд рублей.

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Весной на «Автоторе» приостановили сборку автомобилей BMW, а запаса комплектующих для автомобилей Kia и Hyundai оставалось на три месяца. В мае завод возобновил работу, но снизил производство автомобилей в 4,5 раза — до 200 штук в день. Утверждалось также, что на заводе скопилось 10 тыс. комплектов, которые остались без дела при отсутствии электроники.

Фото: Виталий Невар/ТАСС