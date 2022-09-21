На АВТОВАЗе рассказали, сколько денег нужно на разработку своей коробки-автомат

В следующем году АВТОВАЗ хочет возобновить выпуск автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS), сообщил глава компании Максим Соколов на совещании в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности.
Ближе к 2024 году, скорее всего, удастся вернуть функции ESP, а в мае следующего года и 16-клапанный двигатель.
Остаются проблемы с возвращением автоматической коробки передач, полного привода и современного двигателя. Это «возможные, но не быстро решаемые задачи, требующие серьезного финансирования», передают слова Максима Соколова РИА «Новости».
По его словам, разработка своей автоматической коробки обойдется примерно в 30 млрд рублей, еще 10 млрд рублей необходимо для новой механической коробки передач, и еще 20 млрд рублей — для создания полного привода для автомобилей.
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Фото: Павел Ворожцов/ТАСС