На АВТОВАЗе рассказали, сколько денег нужно на разработку своей коробки-автомат — журнал За рулем

На АВТОВАЗе рассказали, сколько денег нужно на разработку своей коробки-автомат

На данный момент компания уже вернула в комплектации своих автомобилей ЭРА-ГЛОНАСС, подушки безопасности и кондиционер.

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В следующем году АВТОВАЗ хочет возобновить выпуск автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS), сообщил глава компании Максим Соколов на совещании в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности.

Ближе к 2024 году, скорее всего, удастся вернуть функции ESP, а в мае следующего года и 16-клапанный двигатель.

Остаются проблемы с возвращением автоматической коробки передач, полного привода и современного двигателя. Это «возможные, но не быстро решаемые задачи, требующие серьезного финансирования», передают слова Максима Соколова РИА «Новости».

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По его словам, разработка своей автоматической коробки обойдется примерно в 30 млрд рублей, еще 10 млрд рублей необходимо для новой механической коробки передач, и еще 20 млрд рублей — для создания полного привода для автомобилей.

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

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