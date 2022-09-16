Две новые Лады разработает АВТОВАЗ

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Это кроссовер на базе Весты, о котором «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, уже писало. Также будет разработано целое семейство автомобилей В-класса на базе на глобальной платформы.
Кроме того, весной в Тольятти начнется выпуск обновленной Лады Весты, и в течение года завод восстановит почти всю досанкционную модельную линейку автомобилей.
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Из модельного ряда исчезнет только XRAY, который заменит новый кроссовер. Что касается Lada Largus, то модель останется на конвейере.
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«В 2023 году АВТОВАЗу поставлена задача выпустить до 500 тысяч автомобилей. Это амбициозная цель, и готовиться к ее достижению необходимо уже сегодня, совместно с поставщиками и партнерами. Совет директоров также единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей Lada, которые должны встать на конвейер в 2024–2025 годах», — цитирует РГ вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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Фото: Яков Князев / ТАСС