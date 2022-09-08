Президент АВТОВАЗа: в Renault пожалеют, что ушли из России — журнал За рулем

Президент АВТОВАЗа: в Renault пожалеют, что ушли из России

Никто не будет добровольно отказываться от половины своих доходов, считает Максим Соколов.

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По мнению президента АВТОВАЗа Максима Соколова, Renault Group, сотрудничавшая с отечественным автогигантом с 2005 года и разорвавшая отношения после февральских событий 2022-го, может вернуться в Россию. В интервью РБК на Восточном экономическом форуме Соколов заявил, что не исключает такой возможности, потому что с точки зрения бизнеса уход из России невыгоден.

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Какой бизнес добровольно откажется от половины своих доходов? Поэтому, конечно, мы видим, что идет определенное давление. И, конечно же, бизнес пожалеет о том, что уходит из России, в том числе производители и автокомпонентов, и автомобилей», — заявил Соколов.

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Он отметил, что половину прибыли французского концерна в 2021 году принес именно АВТОВАЗ. Напомним, подписание соглашений о передаче российских активов Renault Group Российской Федерации и Правительству Москвы состоялось в мае 2022 года, причем в соглашении прописан опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе в течение последующих шести лет.

  • Сейчас взаимодействие с французами на АВТОВАЗе фактически сведено к нулю — в частности, от возобновления производства совместно разработанного с Renault хэтчбека Lada XRAY на российском заводе отказались.
  • «За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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