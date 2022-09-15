Больше, чем до кризиса: стали известны планы АВТОВАЗа на 2023 год

В следующем году автогигант должен собрать полмиллиона автомобилей Lada — это на 15% больше, чем в докризисном 2021 году.

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2023-й должен стать для АВТОВАЗа годом подъема производства: по предварительным планам, на двух производственных площадках — в Тольятти и Ижевске — планируется произвести около 500 тысяч автомобилей. Об этом сообщает «Самарское обозрение» со ссылкой на собственный источник на предприятии. Причем уточняется, что при благоприятных обстоятельствах планируемый объем может быть увеличен.

Интересно, что четверть этого объема должна прийтись на семейство Lada Vesta: перенесенную из Ижевска в Тольятти линейку уже в первый год производства на новом месте планируется изготовить тиражом в 120 тысяч экземпляров. Эту цифру, пишет издание, подтверждают несколько смежников АВТОВАЗа.

Стоит отметить, что сборочная линия в Ижевске менее производительная, чем в Тольятти, на которую сейчас переносят производство Весты. В докризисном 2021 году дилеры Lada продали чуть менее 114 тысяч автомобилей Vesta. Суммарно же на двух заводах, в Тольятти и Ижевске, в прошлом году было собрано около 433 тысяч автомобилей Lada. Ранее, в разгар пандемии в 2020-м — 451 тысяча.

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Помимо Весты заявленный объем производства АВТОВАЗу должны обеспечить восстановленные в производстве Granta, Niva Legend и Niva Travel, а также Largus, который вернется на сборочную линию в начале 2023 года. Кстати, физически это будет та же линия, на которую встанет Веста — но чуть позже, в марте.

Уточняется, что официально на АВТОВАЗе указанные цифры подтвердить не готовы: представитель предприятия Сергей Ильинский заявил, что план производства на 2023 год только верстается, и окончательная разбивка по моделям будет позже.

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Рекорды производительности АВТОВАЗ показывал в 2000-е, тогда ежегодно выпускалось более 700 тысяч авто. Сейчас же, по некоторым оценкам, АВТОВАЗ способен выпускать 850 тысяч машин в год, если максимально загрузит три производственные линии в Тольятти и одну в Ижевске. Кроме того, есть резерв мощности на законсервированном заводе «Лада Запад Тольятти», ранее — GM_AVTOVAZ.

Ранее Максим Соколов сообщал, что в 2023 году АВТОВАЗ восстановит почти всю досанкционную модельную линейку автомобилей. За исключением Lada XRAY.

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Фото: ТАСС / Ведомости / Сергей Портер