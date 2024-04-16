На «Автоторе» рассказали, сколько планируют выпустить собственных электромобилей

«Автотор» планирует в 2024 году выпустить 3 тысячи электромобилей Амберавто

В 2024 году «Автотор» планирует увеличить выпуск своих электромобилей Амберавто до 3 тыс. единиц, сообщил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов. Первый электромобиль собственного бренда Амберавто А5 был анонсирован в феврале 2024 года. Разработка и производство машин осуществляется в рамках сотрудничества с иностранным партнером.

Электромобиль Амберавто А5 представляет собой седан с запасом хода до 520 км, оснащенный электродвигателем мощностью 160 л. с. Емкость его тяговой батареи составляет 60,2 кВт·ч.

На первом этапе производства планируется использовать сваренный и окрашенный кузов с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем планируется локализация производства электродвигателей, инверторов, редукторов, электронных систем, аккумуляторных батарей и других компонентов.

Однако на предприятии не скрывают, что еще требуется доработка некоторых технологических вопросов и совершенствование модели.

Для реализации этого проекта «Автотор» заключил специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области. В рамках этого проекта планируется создание производственного кластера из 12 заводов по выпуску электромобилей и автомобильных компонентов с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей.

Также на этой неделе на «Автоторе» стартовало производство автомобилей Jetour Dashing. Пока это крупноузловая сборка, но она плавно стремится к производству полного цикла. Под производство этого автомобиля прорабатывается также программа локализации автокомпонентов.

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Источник: ТАСС