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В Калининграде стартовало производство еще одного кроссовера

На «Автоторе» началась сборка автомобилей Jetour Dashing

Первой моделью, которую запустили крупноузловым методом на мощностях «Автотора», стал кроссовер Jetour Dashing, который позиционируется как молодежный.

Утвержден план производства на 2024 год. Совместный проект «Автотора» и марки Jetour предусматривает организацию производства, поэтапное наращивание уровня локализации, создание мощностей для производства полного цикла (сварка, окраска, сборка).

Прорабатывается и экономически эффективная программа локализации автокомпонентов.

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От крупноузловой сборки планируется плавно перейти к производству полного цикла (сварка, окраска, сборка). CKD-сборку планируют запустить в первом квартале 2025 года.

Сейчас цены на Jetour Dashing стартуют от 2 489 900 рублей. Прошлогодний автомобиль еще можно купить от 2 089 900 рублей. Доступен он сегодня в пяти комплектациях с турбомотором 1,5 л, мощностью 147 л. с. и 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом, развивающим 190 л. с.

Коробки передач – механика, а также 6- и 7-ступенчатые роботы. Привод предусмотрен только передний.

Уже в начальной версии автомобиль оснащен полностью светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа, цифровой приборной панелью.

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В комплектации Luxury включен «зимний пакет» (подогрев руля, ветрового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех сидений).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Jetour

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
15.04.2024
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