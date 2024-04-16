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АВТОВАЗ предложил увеличить утильсбор на сотни тысяч рублей

АВТОВАЗ предложил поднять в 2024 году утильсбор для машин с двигателем от 1 до 2 л

АВТОВАЗ предлагает повысить в 2024 году утилизационный сбор для автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров с 300 тыс. до 550 тыс. руб., заявил президент компании Максим Соколов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам Соколова, в дальнейшем утильсбор можно увеличить до 660 тыс. руб. в 2025 году, доведя почти до 1 млн руб. в 2029-м.

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Последний раз утильсбор в автопроме индексировали в августе 2023 года. Его размер на легковые машины в зависимости от объема двигателя увеличили, в среднем, в 1,7-3,7 раза, на грузовики – в 1,7 раза, на LCV – в 2,5-3,4 раза.

Соколов и ранее заявлял о необходимости очередной индексации утильсбора, мотивируя свою точку зрения активной экспансией китайских автопроизводителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из популярных кроссоверов подешевел на 2,5 млн в России.

Источник: Interfax.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
16.04.2024
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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