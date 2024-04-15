#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jaecoo J8
15 апреля
Объявлены цены на новый кроссовер Jaecoo J8
Кроссовер Jaecoo J8 доступен у дилеров Omoda и...
Больше половины покупателей этой машины отказались от нее
15 апреля
Больше половины покупателей этой машины отказались от нее
55% покупателей электромобиля Xiaomi отказались...
Выбираете машину на вторичке? При покупке этой модели помните о факторах риска
15 апреля
Выбираете машину на вторичке? При покупке этой модели помните о факторах риска
Эксперты HotCars перечислили 8 слабых мест...

Этот популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России

В РФ в апреле гибридный кроссовер Voyah Free EVR подешевел на 2,5 млн рублей

Китайский бренд Voyah обвалил российские цены на свою самую популярную модель – гибридный кроссовер Free в версиях EVR и EVR Long Range с увеличенным запасом хода. К середине апреля модель подешевела сразу на 2 490 000 рублей, или 29,3-31,2%. Так, Voyah Free EVR, который с августа 2023 года предлагался за 7 990 000 рублей, сейчас стоит 5 500 000 рублей, а Free EVR Long Range, стоивший 8 490 000 рублей, теперь продается за 6 000 000 рублей.

Voyah Free EVR
Voyah Free EVR

Также поменялось и оснащение автомобилей. В комплектацию больше не входит ключ дистанционного управления, автоматическая система предотвращения запотевания стекла, функция предварительного подогрева батареи, домкрат с набором дорожных инструментов и другое.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Премиальный китайский кроссовер теперь понимает русский язык

По технической части изменений не произошло. «Обычный» Voyah Free EVR по-прежнему оснащен двухмоторной электрической силовой установкой с пиковой мощностью 694 л. с и 1040 Нм крутящего момента. До «сотни» автомобиль разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость равна 200 км/ч. Батарея емкостью 33 кВтч рассчитана на 140 км запаса хода на электротяге.

Интерьер Voyah Free EVR
Интерьер Voyah Free EVR

Voyah Free EVR Long Range имеет батарею увеличенной емкости (39 кВтч) и два электромотора, дефорсированных с 694 л. с. и 1040 Нм до 489 л. с. и 720 Нм крутящего момента. До «сотни» машина разгоняется за 4,8 секунды, максимальная скорость равна 200 км/ч, а общий запас хода на бензине и электричестве может составить 800 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Voyah
Количество просмотров 5
15.04.2024
Фото:Voyah
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Voyah Free

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв