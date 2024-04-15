Этот популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России

В РФ в апреле гибридный кроссовер Voyah Free EVR подешевел на 2,5 млн рублей

Китайский бренд Voyah обвалил российские цены на свою самую популярную модель – гибридный кроссовер Free в версиях EVR и EVR Long Range с увеличенным запасом хода. К середине апреля модель подешевела сразу на 2 490 000 рублей, или 29,3-31,2%. Так, Voyah Free EVR, который с августа 2023 года предлагался за 7 990 000 рублей, сейчас стоит 5 500 000 рублей, а Free EVR Long Range, стоивший 8 490 000 рублей, теперь продается за 6 000 000 рублей.

Voyah Free EVR

Также поменялось и оснащение автомобилей. В комплектацию больше не входит ключ дистанционного управления, автоматическая система предотвращения запотевания стекла, функция предварительного подогрева батареи, домкрат с набором дорожных инструментов и другое.

По технической части изменений не произошло. «Обычный» Voyah Free EVR по-прежнему оснащен двухмоторной электрической силовой установкой с пиковой мощностью 694 л. с и 1040 Н∙м крутящего момента. До «сотни» автомобиль разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость равна 200 км/ч. Батарея емкостью 33 кВт∙ч рассчитана на 140 км запаса хода на электротяге.

Интерьер Voyah Free EVR

Voyah Free EVR Long Range имеет батарею увеличенной емкости (39 кВт∙ч) и два электромотора, дефорсированных с 694 л. с. и 1040 Н∙м до 489 л. с. и 720 Н∙м крутящего момента. До «сотни» машина разгоняется за 4,8 секунды, максимальная скорость равна 200 км/ч, а общий запас хода на бензине и электричестве может составить 800 км.

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Источник: «Автоновости дня»