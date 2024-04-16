Совсем скоро: АВТОВАЗ начнет серийное производство электромобиля
АВТОВАЗ намерен начать выпуск электрокара Lada e-Largus летом 2024 года, рассказал журналистам президент компании Максим Соколов.
Ранее в пресс-службе АВТОВАЗа сообщали, что старт выпуска Largus с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) запланирован на 15 мая, а его электрической модификации – на третий квартал. Уточняется, что предсерийные образцы электрокара e-Largus уже находятся в тестовой эксплуатации.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Сначала будет запущена версия Classic в двух модификациях: пятиместной пассажирской и грузопассажирской. Производительность конвейера на старте составит 15 машин в час, затем планируется переход на 25 автомобилей в час. Это почти максимальная производительность для конвейера ижевского завода, пояснил Соколов. С такой производительностью он будет работать, выпуская разный микс: пассажирский, грузопассажирский, с ДВС, с электросиловой установкой, прибавил глава АВТОВАЗа.
В декабре прошлого года на предприятии АВТОВАЗа в Ижевске было запущено производство опытной партии электрокаров e-Largus из 30 штук.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: ТАСС
Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .