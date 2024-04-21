В Tesla начались массовые сокращения

Electreck: Tesla уволит 10% сотрудников из-за низкого спроса на электрокары

Компания Tesla планирует уволить как минимум каждого десятого сотрудника (больше 10% работников) из-за низкого спроса на электрокары и ужесточения конкуренции на рынке.

В последние месяцы менеджеры американской компании составляют списки критически важных членов команды. Также приостановлены выплаты вознаграждений по акциям и отменены ежегодные оценки некоторых работников.

Владелец и глава компании Илон Маск заявил, что при подготовке к следующему этапу роста следует рассмотреть каждый аспект деятельности предприятия, чтобы уменьшить затраты и повысить производительность.

На декабрь 2023 года в компании работали 140 473 человека. Сократить намерены примерно 15 тысяч человек. Ранее Tesla сообщала о снижении поставок машин, а также отказалась от планов по выпуску недорогой модели.

Также приводится и другое мнение относительно персонала компании: работников у нее очень мало, поэтому они перерабатывают и допускают серьезные ошибки, которые отражаются на результатах работы.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

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Источник: Electrek