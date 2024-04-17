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Сделано в России: в Москве показали отечественный электрический универсал

«За рулем» провел сравнение цен нового электромобиля Lada e-Largus

Один из первых «почти товарных» электроуниверсалов Лада e-Largus показали сегодня в Москве на конференции FinAuto'24.

Тема электрического Ларгуса активизировалась на этой неделе. Так, президент АВТОВАЗа Максим Соколов ранее рассказал, что производство отечественного электромобиля будет запущено на заводе в Ижевске уже в третьем квартале текущего года. Конечно же, всех волнует вопрос цены, но пока об этом можно лишь делать предположения.

Lada e-Largus
Lada e-Largus
Lada e-Largus
Lada e-Largus
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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Пока неясно, по какой схеме эту машину будут продавать. Продавать можно «по рынку», то есть как рыночный продукт, или «по имиджу».

Для АВТОВАЗа в первое время эта машина вряд ли будет носить рыночный характер, можно предположить, что ее будут отдавать ниже себестоимости. А может быть, и не будут. Тут возможны оба сценария.

Итак, рыночный сценарий. Если отталкиваться от будущего бензинового Ларгуса и от того, сколько стоят аналогичные электромобили, я не вижу механизмов, которые позволили бы этой машине стоить меньше чем 2,8 млн рублей. Особенно с учетом того, что по электрической начинке Ларгус на данный момент достаточно импортозависим.

Названы сроки старта серийной сборки обычного и электрического Ларгуса

Если же предположить, что АВТОВАЗ будет зарабатывать на бензиновых машинах, а электрическую машину в небольших количествах продавать «для красоты», типа, у нас есть такая машина, мы за «зеленые» технологии, мы развиваем экоповестку и т.д., то можно предположить, что продавать ее будут по цене от 2,3 до 2,5 млн рублей. Хотя есть еще субсидии на электромобили, которые тоже как-то должны повлиять на цены.

Lada e-Largus
Lada e-Largus

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемКадаков Максим
Количество просмотров 7
17.04.2024
Фото:За РулемКадаков Максим
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+11