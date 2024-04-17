Сделано в России: в Москве показали отечественный электрический универсал

«За рулем» провел сравнение цен нового электромобиля Lada e-Largus

Один из первых «почти товарных» электроуниверсалов Лада e-Largus показали сегодня в Москве на конференции FinAuto'24.

Тема электрического Ларгуса активизировалась на этой неделе. Так, президент АВТОВАЗа Максим Соколов ранее рассказал, что производство отечественного электромобиля будет запущено на заводе в Ижевске уже в третьем квартале текущего года. Конечно же, всех волнует вопрос цены, но пока об этом можно лишь делать предположения.

Lada e-Largus

Lada e-Largus Lada e-Largus

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:



– Пока неясно, по какой схеме эту машину будут продавать. Продавать можно «по рынку», то есть как рыночный продукт, или «по имиджу».

Для АВТОВАЗа в первое время эта машина вряд ли будет носить рыночный характер, можно предположить, что ее будут отдавать ниже себестоимости. А может быть, и не будут. Тут возможны оба сценария.

Итак, рыночный сценарий. Если отталкиваться от будущего бензинового Ларгуса и от того, сколько стоят аналогичные электромобили, я не вижу механизмов, которые позволили бы этой машине стоить меньше чем 2,8 млн рублей. Особенно с учетом того, что по электрической начинке Ларгус на данный момент достаточно импортозависим.

Если же предположить, что АВТОВАЗ будет зарабатывать на бензиновых машинах, а электрическую машину в небольших количествах продавать «для красоты», типа, у нас есть такая машина, мы за «зеленые» технологии, мы развиваем экоповестку и т.д., то можно предположить, что продавать ее будут по цене от 2,3 до 2,5 млн рублей. Хотя есть еще субсидии на электромобили, которые тоже как-то должны повлиять на цены.

Lada e-Largus