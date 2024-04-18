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Владельцы электрокаров Tesla пожаловались на проблемы с автопилотом

InsideEVs: автомобили Tesla на автопилоте стали совершать наезды на бордюры

Владельцы электромобилей Tesla пожаловались на проблемы с автопилотом из-за наезда на бордюры. Уточняется, что в Сети много посвященных этой проблеме публикаций. Водители рассказывают, что Tesla в режиме автопилота, или Full Self-Driving (FSD), может наехать на бордюр. По словам автомобилистов, это происходит из-за того, что электрокар слишком сильно «режет» угол при повороте.

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Например, пользователь YouTube под ником somewhatmu выложил видеозапись, где демонстрируется, что в режиме автопилота машина касается края дороги и ощутимо задевает бордюр. Некоторые юзеры жаловались, что диски или шины их электрокаров получили повреждения из-за неисправности автопилота. Один из владельцев электромобиля пояснил, что замена колеса у официального дилера стоит 870 долларов и компания не стала проводить гарантийный ремонт даже при наличии видеозаписи ДТП. От Tesla пока не было публичной реакции на проблему.

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

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Источник: InsideEVs

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
18.04.2024
Фото:Unsplash
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