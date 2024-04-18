Владельцы электрокаров Tesla пожаловались на проблемы с автопилотом

InsideEVs: автомобили Tesla на автопилоте стали совершать наезды на бордюры

Владельцы электромобилей Tesla пожаловались на проблемы с автопилотом из-за наезда на бордюры. Уточняется, что в Сети много посвященных этой проблеме публикаций. Водители рассказывают, что Tesla в режиме автопилота, или Full Self-Driving (FSD), может наехать на бордюр. По словам автомобилистов, это происходит из-за того, что электрокар слишком сильно «режет» угол при повороте.

Например, пользователь YouTube под ником somewhatmu выложил видеозапись, где демонстрируется, что в режиме автопилота машина касается края дороги и ощутимо задевает бордюр. Некоторые юзеры жаловались, что диски или шины их электрокаров получили повреждения из-за неисправности автопилота. Один из владельцев электромобиля пояснил, что замена колеса у официального дилера стоит 870 долларов и компания не стала проводить гарантийный ремонт даже при наличии видеозаписи ДТП. От Tesla пока не было публичной реакции на проблему.

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Источник: InsideEVs