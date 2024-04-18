Объявлена сумма, которую потратят на строительство новых дорог в России
РБК: новый транспортный нацпроект оценивается в 10,2 трлн рублей
Кабмин планирует вложить в развитие нацпроекта «Развитие транспортной инфраструктуры» 10,2 трлн рублей на период 2025-2030 годов. На автодорожное и железнодорожное строительство будет потрачена большая часть этой суммы. Соответствующие цифры предварительного бюджета назвал Минтранс.
Также будет развиваться и сеть морских портов России.
Ранее в России действовал другой нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новый проект призван акцентировать внимание на оптимизацию грузопотоков в РФ с учетом западных санкций. Также в приоритете теперь будет развитие единой транспортной сети.
Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.
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Источник: РБК
Фото:Depositphotos
18.04.2024
Фото:Depositphotos
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