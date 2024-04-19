Рекордный результат: этот электрокар проехал более 1000 км без подзарядки

Китайский электромобиль Nio ET7 проехал свыше 1 тыс. км на одном заряде батареи

Китайский автопроизводитель Nio провел три теста на запас хода электрокара ET7, в итоге дальность поездки на одном заряде батареи превысила 1 тыс. км.

Автомобиль проходит испытания с новой полутвердотельной аккумуляторной батареей емкостью 150 кВт.ч. Самое дальнее расстояние (1070 км) электроседан проехал по маршруту Куньмин – Чжаньцзян. В среднем он ехал со скоростью 83,7 км/ч, максимальная скорость составила 118 км/ч. Поездка продолжалась 12,8 часа.

NIO ET7

Nio ET7 оснащается двумя электромоторами, их общая мощность составляет 653 л.с. (850 Нм). Помимо полутвердотельной батареи доступны версии с литий-ионными аккумуляторами емкостью 70 и 100 кВт.ч. Заказы на обновленный Nio ET7 принимают с 16 апреля. Поставки электрокаров стартуют в конце апреля после дебюта новинки на автосалоне в Пекине.

NIO ET7

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Источник: CarNewsChina