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Рекордный результат: этот электрокар проехал более 1000 км без подзарядки

Китайский электромобиль Nio ET7 проехал свыше 1 тыс. км на одном заряде батареи

Китайский автопроизводитель Nio провел три теста на запас хода электрокара ET7, в итоге дальность поездки на одном заряде батареи превысила 1 тыс. км.

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Автомобиль проходит испытания с новой полутвердотельной аккумуляторной батареей емкостью 150 кВт.ч. Самое дальнее расстояние (1070 км) электроседан проехал по маршруту Куньмин – Чжаньцзян. В среднем он ехал со скоростью 83,7 км/ч, максимальная скорость составила 118 км/ч. Поездка продолжалась 12,8 часа.

NIO ET7
NIO ET7

177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

Nio ET7 оснащается двумя электромоторами, их общая мощность составляет 653 л.с. (850 Нм). Помимо полутвердотельной батареи доступны версии с литий-ионными аккумуляторами емкостью 70 и 100 кВт.ч. Заказы на обновленный Nio ET7 принимают с 16 апреля. Поставки электрокаров стартуют в конце апреля после дебюта новинки на автосалоне в Пекине.

NIO ET7
NIO ET7

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

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Источник: CarNewsChina

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За РулемУшакова Ирина
Фото:NIO
Количество просмотров 1
19.04.2024
Фото:NIO
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