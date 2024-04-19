Мощный и экономичный мотор: эта новинка от Honda может скоро появиться в России

Dongfeng и Honda рассекретили интерьер своего нового электрокара Lingxi L

У совместного предприятия Honda и Dongfeng будет новый бренд — Lingxi. Первым автомобилем этой марки станет седан Lingxi L.

Экстерьер машины отличается обилием граней, стыков и выштамповок, а ещё тремя светодиодными полосами, которые сходятся у логотипа, символизирующего летящую птицу. Сзади у новинки необычная вставка в окончании стекла, вздернутая вверх крышка багажника и «перекладина», визуально соединяющая фонари.

Lingxi L

Размеры Lingxi L: 4833 × 1844 × 1504 мм. На передней панели пять экранов выстроены в ряд, на два (слева и справа) передается изображение с камер заднего вида.

Также автомобиль получил панорамную крышу, подсветку со 128 цветами, систему кругового обзора, автопарковщика и прочие опции. Мотор у машины один — мощностью 218 л.с.

Lingxi L

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Источник: Autohome