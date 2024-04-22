Могу ускориться: все пикапы Tesla Cybertruck попали под отзыв

Tesla отзывает все выпущенные Cybertruck из-за «залипания» педали акселератора

На фоне сокращений в Tesla пришла еще одна тревожная весть. Пикап Cybertruck подвергнут официальному отзыву из-за ненадежной педали акселератора, которая может застрять в нажатом положении. Североамериканское Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщает, что проблема присутствует во всех 3878 машинах, что компания Tesla успела выпустить с ноября прошлого года по 4 апреля, когда был распознан дефект и остановлены продажи.

Описание проблемы от NHTSA таково: алюминиевая накладка педали при приложении большого усилия может сместиться и застрять под находящейся рядом пластиковой облицовкой. Это блокирует педаль акселератора в нажатом положении.

Можно нивелировать ускорение тормозом, однако тут есть нюанс: если случайно начать отпускать его до того, как выключить машину (а вы захотите сделать это с машиной, которая ускоряется сама) и не вытащить накладку из-под облицовки, оставив педаль зажатой, при следующем запуске и система решит, что «газ» нажат – со всеми вытекающими...

Tesla Cybertruck

Tesla утверждает, что дефект был вызван «несанкционированным изменением» техпроцесса, в результате чего под накладку попала некая техническая жидкость со смазывающими свойствами, и это якобы ослабило ее базирование на педали. Как бы там ни было, а 834-сильный электромонстр, ускоряющийся до 100 км/ч за 2,6 секунды, не должен себя так вести.

Никаких известий о связанных с этим аварий до сих пор не поступало. С 17 апреля все идущие по конвейеру Cybertruck оснащаются исправленным педальным узлом (он имеет новый номер), а владельцы уже выпущенных машин с 19 апреля уведомляются о необходимости визита в сервисный центр Tesla...

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Источник: The Drive