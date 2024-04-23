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Компания Neta представит самый быстрозаряжаемый гибрид

В Пекине состоится премьера гибрида L с зарядкой батарей за 19 минут

На открывающемся 25 апреля автосалоне в Пекине автопроизводитель Neta покажет гибридный кроссовер L. На местном рынке автомобиль станет конкурентом модели BYD Song Plus (Seal U в Европе). Планируется, что новинка будет очень популярна. Длина модели составляет 4770 мм, колесная база равна 2810 мм.

Neta L
Neta L
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В салоне на передней панели находится большой монитор мультимедийной системы.

Neta L можно будет приобрести с 1,5-литровым 91-сильным бензиновым мотором от Dongfeng и электродвигателем с отдачей 231 л.с., используемым только для подзарядки батареи при движении. Запас хода в общей сложности равен 1300 км. В Neta заявили, что новинка станет самым быстроподзаряжаемым гибридом в мире. Так, зарядка аккумулятора от 30 до 80% займет 19 минут.

Neta L
Neta L

Ранее «За рулем» сообщал, что из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей названы лучшие.

Источник: carnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:CarNewsChina
23.04.2024
Фото:CarNewsChina
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