Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Удар по доступному сегменту авто: названы последствия нового повышения утильсбора
24 апреля
Удар по доступному сегменту авто: названы последствия нового повышения утильсбора
Эксперты рассказали, что будет с авторынком в...
В РСА рассказали, сколько переплачивают водители за тех, кто не страхуется по ОСАГО
24 апреля
В РСА рассказали, сколько переплачивают водители за тех, кто не страхуется по ОСАГО
Сергей Ефремов: Не покупают полис ОСАГО обычно...
Поездка с таксистом-частником может быть опасна: автоэксперт все объяснил
24 апреля
Поездка с таксистом-частником может быть опасна: автоэксперт все объяснил
Эксперт Сажин объяснил, почему лучше...

Удар по доступному сегменту авто: названы последствия нового повышения утильсбора

Эксперты рассказали, что будет с авторынком в случае новой индексации утильсбора

Ранее АВТОВАЗ предложил постепенное повышение утилизационного сбора, что, по мнению компании, стимулирует иностранные инвестиции в развитие местных производств. Минпромторг выразил готовность обсудить это предложение.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что нововведения помогут защитить российский авторынок, увеличив локальное производство и понизив стоимость деталей, что в итоге приведет к удешевлению новых машин и увеличению заказов для компонентной отрасли. Предложение включает значительное повышение утильсбора для разных категорий транспорта, начиная с легковых машин.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Эксперты высказали полярные мнения по этому поводу. Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей «РОЛЬФ», полагает, что повышение утильсбора не приведет к желаемой локализации производства иностранных брендов, в особенности китайских, из-за различий в модельных линейках и ожиданиях потребителей.

Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев считает, что повышение сбора может стать дополнительным стимулом для иностранных автопроизводителей развивать производство в РФ, несмотря на риски подорожания машин доступного сегмента и возможное падение их продаж. Андрей Ольховский, глава ГК «АВТОДОМ», выразил надежду, что установление повышенных сборов будет происходить систематизированно, а не станет основано на случайных решениях, подчеркнув важность налогов для формирования госбюджета.

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
24.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0