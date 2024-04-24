Удар по доступному сегменту авто: названы последствия нового повышения утильсбора

Эксперты рассказали, что будет с авторынком в случае новой индексации утильсбора

Ранее АВТОВАЗ предложил постепенное повышение утилизационного сбора, что, по мнению компании, стимулирует иностранные инвестиции в развитие местных производств. Минпромторг выразил готовность обсудить это предложение.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что нововведения помогут защитить российский авторынок, увеличив локальное производство и понизив стоимость деталей, что в итоге приведет к удешевлению новых машин и увеличению заказов для компонентной отрасли. Предложение включает значительное повышение утильсбора для разных категорий транспорта, начиная с легковых машин.

Эксперты высказали полярные мнения по этому поводу. Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей «РОЛЬФ», полагает, что повышение утильсбора не приведет к желаемой локализации производства иностранных брендов, в особенности китайских, из-за различий в модельных линейках и ожиданиях потребителей.

Глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев считает, что повышение сбора может стать дополнительным стимулом для иностранных автопроизводителей развивать производство в РФ, несмотря на риски подорожания машин доступного сегмента и возможное падение их продаж. Андрей Ольховский, глава ГК «АВТОДОМ», выразил надежду, что установление повышенных сборов будет происходить систематизированно, а не станет основано на случайных решениях, подчеркнув важность налогов для формирования госбюджета.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»