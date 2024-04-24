Платные магистрали в России стали дороже для водителей

«Автодор» повысил цены на пользование платными магистралями

Государственная компания «Автодор» увеличила тарифы за проезд по платным дорогам. Средняя индексация составила 8%, а на некоторых участках цены выросли на 15-25%. Например, на участках М-3 в Калужской области стоимость проезда выросла на 25%.

Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о планах увеличить протяженность платных дорог в России втрое – до 10 тыс. км. Новые тарифы начали действовать с 23 апреля на участках, управляемых «Автодором».

Максимальное увеличение цен для легковых автомобилей – на 25% – произошло на участках М-3 в Калужской области (124-194-й км) в будние дни: с 200 до 250 руб. В выходные цены вырастут на 10% – до 320 руб.

На М-4 тарифы выросли на 6-20%. На участке М-4 21-93-й км (Подмосковье) цены подняли с 230 до 250 руб. в будни, на участке 93-211-й км (Московская и Тульская области) – с 330 до 350 руб.

Индексация на ЦКАД составила, в среднем, 14-15% на всех участках.

На М-1 тариф на единственном платном участке вырос на 13,3% – до 170 руб.

На М-11 от Солнечногорска до Твери цены увеличились на 12,5% (до 450 руб. в будни), от Клина до Твери – на 20% (до 300 руб. в будни).

«Автодор» напомнил, что доходы от сбора платы за проезд направляются на содержание и ремонт дорог, а также на возврат инвестиций, привлеченных на создание магистралей.

В феврале этого года президент РФ поручил «Автодору» и правительству проанализировать тарифы на трассе М-12 «Восток». Позже «Автодор» отчитался, сообщив, что цены за проезд по трассе Москва-Казань экономически обоснованы и не нарушают требований законодательства.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Коммерсант»