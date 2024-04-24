510 л.с., 262 км/ч: представлена топовая версия популярного лифтбека

В США состоялся дебют топовой версии Tesla Model 3 Performance

Tesla презентовала топовую версию своего популярного лифтбека Model 3. Новинка получила название Model 3 Performance.

Автомобиль оснащен силовой установкой с двумя электромоторами, выдающими 510 л.с. и 741 Н·м крутящего момента. Новинка разгоняется до 96 км/ч (60 миль/ч) за 2,9 с. Максимальная скорость Tesla Model 3 Performance равна 262 км/ч, запас хода – 476 км.

Tesla Model 3 Performance

Новинка получила улучшенную подвеску с адаптивными амортизаторами, многосекционным стабилизатором поперечной устойчивости, пружинами из сверхвысокопрочной стали и более жесткими верхними опорами подвески.

Внешне автомобиль отличают более агрессивная пластика бамперов и другой спойлер. Автопроизводитель сообщил, что обвес выполняет не просто декоративные функции: благодаря ему сопротивление воздуху уменьшается на 5%, подъемная сила – на 36%.

У Model 3 Performance более мощные тормоза и 20-дюймовые колесные диски с шинами Pirelli P Zero 4, созданными специально для Tesla.

Tesla Model 3 Performance

В салоне расположены кресла с более развитой боковой поддержкой, увеличенным диапазоном регулировок и функциями вентиляции и подогрева.

Новинка уже доступна для заказа в Америке, поставки начнутся в мае или июне. Стоит автомобиль 53 тыс. долларов (около 4,9 млн рублей по текущему курсу) без учета доставки (ее стоимость составляет 1,4 тыс. долларов). Уточняется, что на покупку этой машины распространяется федеральная субсидия в размере 7,5 тыс. долларов.

Tesla Model 3 Performance

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Источник: www.tesla.com