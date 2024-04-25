480 л.с., полный привод и пневма: этот «китаец» скоро появится в России

В Китае состоялась премьера нового полноприводного седана Exlantix ES для России

На Пекинском международном автосалоне автобренд Exlantix, входящий в концерн Chery, представил четырехдверное электрическое купе ES, которое в РФ будет доступно в версии с батареей емкостью 82 кВтч и полным приводом. Начало продаж модели в России запланировано на лето 2024 года.

Exlantix ES

Машина будет доступна с литий-ионной 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВтч, которая позволяет проезжать до 530 км на одном заряде и предусматривает возможность быстрого восполнения заряда с 30 до 80% за 15 минут при использовании зарядных станций типа Fast Charge и Ultra Charge.

Длина Exlantix ES равна 4945 мм при колесной базе 3000 мм. Общая мощность силовой установки составляет 480 л. с. (660 Нм). Автомобиль оснащен интеллектуальной пневмоподвеской и амортизаторами с технологией CDC (электронная система демпфирования).

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Источник: «Известия»