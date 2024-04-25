Очень дешево: раскрыта цена нового отечественного минивэна

Компания «Моторинвест» назвала стоимость минивэна Evolute i-Van

Компания «Моторинвест», выпускающая в Липецке автомобили под маркой Evolute, назвала цену минивэна Evolute i-Van. Автомобиль стоит 3,065 млн рублей, и это низкая цена для большого электрического микроавтобуса с заявленным запасом хода в 400 км.

Стоит отметить, что цена указана с учетом господдержки в размере 925 тыс. рублей. То есть реальная стоимость машины составляет 3,99 млн рублей.

Evolute i-Van

Evolute i-Van – это пассажирский минивэн, он работает на чистом электричестве. Автомобиль заинтересует тех, кому требуется именно электрическая модель с большой пассажировместимостью. Производитель считает, что i-Van подходит и для частных пользователей, и для корпоративных парков.

Продажи микроавтобуса начнутся во втором или третьем квартале 2024 года. В машине имеется кондиционер, медиасистема с 10-дюймовым экраном, парковочные датчики и камера заднего вида, передние кресла с электрическими регулировками.

Микроавтобус получил силовую установку мощностью 122 л.с. От обычной розетки он заряжается за 15 часов, от терминала быстрой зарядки 50% заряда можно восполнить примерно за 40 минут.

Evolute i-Van

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Источник: Evolute.ru