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Представлен новый электромобиль марки БЕЛАЗ

БЕЛАЗ показал электрический БЕЛАЗ-7513Е и БЕЛАЗ-7513Р на сжиженном газе

На прошедшей на БЕЛАЗе международной конференции «Электрификация горного транспорта» крупнейший белорусский производитель карьерной техники представил две новинки. Обе – с акцентом на зеленые технологии. На заводском испытательном полигоне были показаны полностью электрический БЕЛАЗ-7513Е и работающий на сжиженном природном газе (СПГ) БЕЛАЗ-7513Р.

БЕЛАЗ-7513Е
БЕЛАЗ-7513Е

«Электричка» грузоподъемностью 120 тонн продолжает линию, заданную 90-тонным БЕЛАЗ-7558Е, освоенным ранее. БЕЛАЗ-7513Е питается от 26 литий-ионных аккумуляторных батарей общей мощностью свыше 1 500 кВт. Есть рекуперация энергии, чтобы пополнять заряд на спусках. По расчетам, электрический самосвал должен быть экономически более эффективным, чем обычный 130-тонный БЕЛАЗ-7513 – за счет разницы в стоимости электроэнергии и дизтоплива.

БЕЛАЗ-7513Р
БЕЛАЗ-7513Р

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Газовый БЕЛАЗ-7513Р – первый подобный самосвал с грузоподъемностью 130 тонн. Двигатель развивает 1194 кВт (или 1 623 л. с.) и имеет большие промежутки между ТО, чем дизель. Также, по заявлениям производителя, газовый агрегат выигрывает у дизельного по ресурсу и позволяет экономить на топливе.

Источник: БЕЛАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:БЕЛАЗ
Количество просмотров 1
28.04.2024
Фото:БЕЛАЗ
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