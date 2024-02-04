Угадайте, зачем нужен такой БЕЛАЗ?
На карьерах работают не только возящие руду самосвалы, но и другие автомобили, выполняющие сопроводительные функции – и их работа не менее важна и, как правило, имеет принципиальное значение. Не так давно «За рулем» рассказывал о гигантских «поливалках» БЕЛАЗ-76473, отправившихся заказчику в Кузбассе.
Теперь машина той же серии и того же назначения с индексом БЕЛАЗ-76470 направлена на разработку каменного угля Бейского месторождения в Республике Хакасия. На заводе БЕЛАЗ такие цистерны именуют «пылеборцами», и на месторождениях они нужны круглый год.
Дело в том,что из-за интенсивного челночного движения карьерных самосвалов в воздух поднимаются клубы пыли, затрудняющей видимость и дыхание, вредящей оборудованию и машинам, а также – в случае с угольным месторождением – образующей взрыво- и пожароопасную среду. Так что проходящие по разрезу дороги необходимо постоянно поливать.
В Хакасии этот красавец БЕЛАЗ-76470 будет в режиме 24/7 минимум 3-4 раза за смену поливать дороги разреза, по которым ежедневно более 850 раз проезжают груженые породой карьерные самосвалы, сообщает пресс-служба производителя. Благо, длина струи из лафетного ствола достигает 60 метров, веерная система орошения охватывает более 24 метров, а цистерна вмещает 32 кубометра воды.
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Источник: БЕЛАЗ
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