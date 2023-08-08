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Вы такого еще не видели: дорожная «поливалка» из БЕЛАЗа!

БЕЛАЗ создал машины с водными «пушками», бьющими на десятки метров

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Умилительно именуемые в пресс-релизе «пылеборцами» новые поливооросительные машины БЕЛАЗ-76473 приступили к работе на одном из предприятий Кузбасса, разрабатывающего Березовское каменноугольное месторождение. Всего подготовлено четыре таких автомобиля, и функция на них возложена ответственная.

«Пылеборцы модели БЕЛАЗ-76473, созданные на шасси 45-тонного карьерного самосвала, обладают комплексом веерного поливоорошения, и благодаря вместительной 32-кубовой цистерне, центробежному насосу мощностью 32 кВт с максимальной производительностью 1700 л/мин, а также целой системе разбрызгивателей, создает вокруг себя настоящий рукотворный дождь с шириной зоны полива более 24 метров», – сообщает пресс-служба.
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Суть в том, что карьерная техника постоянно поднимает в воздух клубы пыли, которые представляют для горняков серьезную проблему: затрудняются видимость и дыхание, наносится вред здоровью и технике, возникает опасность пожаров и взрывов. Поэтому внутрикарьерные магистрали и промплощадки нужно круглосуточно поливать.

В комплект оборудования БЕЛАЗ-76473 входит управляемый лафетный ствол с дальнобойностью струи порядка 60 метров, что позволяет использовать машину и для тушения пожаров. Управление распылительной системой ведется из кабины оператора с помощью кнопок на приборной панели. Сообщается, что такие машины уже успешно трудятся в карьерах России, Казахстана, Зимбабве, Монголии... Пылеборцы, вперед!

Источник и фото: БЕЛАЗ

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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