Машина, собравшая стометровую очередь на автосалоне в Пекине!

На автосалоне в Пекине представлен электромобиль Xiaomi SU7

С этого момента Xiaomi официально круче Apple: китайский цифровой гигант сумел то, что не смог американский – выпустить собственный серийный электромобиль. Компания начала продажи месяц назад, на две недели раньше изначально запланированного срока, установив на базовую версию модели SU7 цену в 219 000 юаней – это ниже 30 тысяч долларов или около 2,8 млн рублей – и меньше, чем стоит в Китае Tesla Model 3.

Сдвинутые из-за ажиотажа сроки помогли мало: время ожидания заказанного автомобиля составляет около 35 недель... На автосалоне в Пекине стало ясно, что утихнет все это не скоро: эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, рассказывая о SU7, заснял очень длинную очередь – наверняка самую длинную на всей выставке – из желающих... просто посидеть в салоне SU7.

Итак, перед нами машина с внешностью в духе Porsche Taycan, стоящая дешевле Tesla Model 3, имеющая силовую установку с отдачей 299 л.с. и 400 Нм, разгоняющаяся до сотни за 5,3 секунды и достигающая 210 км/ч, умеющая проезжать на одном заряде 668 км и за 15 восполняющая запас на 330 км пути... Текущие результаты по выручке от продаж SU7 превышают ожидания в 3-5 раз, заявляют в Xiaomi.

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